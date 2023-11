Apple skal avsløre nye Mac-er 31. oktober

Gurman har tidligere uttalt det er snakk om nye MacBook Pro 14 og 16-modeller og en oppgradert iMac 27″ – 32 tommer-modell, kanskje med Pro-merkelapp, skal visstnok ikke være klar før i 2024 eller 2025 Det er heller ikke ventet noe annet enn innmat-oppgraderinger, og nye iPads ventes i mars. iPad Pro med nytt design ventes senere i 2024.

Det var snakk om at Apple skulle lansere iOS 17.1 i kveld eller i morgen. Det kan derfor skje i morgen, eller så venter Apple til 30. oktober.

