Apple Music Classical, iPad'lere Geliyor

Apple Music Classical, App Store'da güncellendi ve hizmetin iPhone ve Android'den ötesine geçerek ilk kez iPad'lere getirildi. Apple'ın uygulamasının 1.1 sürümü, daha büyük iPad ekranı için özel olarak tasarlanmış bir arayüz içeriyor ve ekranın altında bir gezinme kenar çubuğu ve medya oynatma kontrolleri bulunuyor. Klasik müzik yayın hizmeti Primephonic'i satın alan Apple, yeni bir tür için ayrılmış yeni bir uygulama aracılığıyla onu ‌Apple Music‌'e entegre edecek.

Apple, ‌Apple Music‌ Classical'i 2020 yılında başlattı. ‌Apple Music‌ Classical uygulaması, ‌Apple Music‌ abonelerine beş milyondan fazla klasik müzik parçasına, yeni yüksek kaliteli yayınlara, yüzlerce özenle hazırlanmış çalma listesine, binlerce özel albüme ve bestecilerin biyografilerine ve önemli eserlerin derinlemesine incelenmesi gibi diğer özelliklere erişim sağlıyor. Uygulama, özellikle klasik müzikle etkileşimde daha basit bir arayüz sunuyor. Mevcut ‌Apple Music‌ uygulamasının aksine, ‌Apple Music‌ Classical kullanıcıların besteci, eser, şef, katalog numarası ve daha fazlasına göre arama yapmasına olanak tanıyor

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