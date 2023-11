Ap-ordfører fronter skole-opprør i nord: – Vil være svært uheldig

Brevet er underskrevet også av blant andre rektor ved Universitetet i Tromsø, Dag Rune Olsen og styreleder Trygve Tofte i TRINT.Ap-ordfører Wilhelmsen og brevskriverne peker på Tromsø sin viktige rolle i nord, og en internasjonal skole som er avgjørende for å trekke nødvendig kompetanse fra andre land.

Det vises spesifikt til USAs nyåpnede diplomatiske representasjon og Tromsøs betydning som internasjonalt knutepunkt i Arktis.Han understreker at han kjemper først og fremst for å unngå kutt ved den internasjonale skolen i Tromsø.

– Noen av kuttene kan jeg støtte. For det skal ikke være slik at noen friskoler har bedre økonomiske rammevilkår enn den offentlige skolen. Jeg ser for meg at denne støtten underlegges en mer individuell vurdering, sier Tromsø-ordføreren.– Nedleggelse av TRINT vil i verste fall føre til problemer med rekruttering og at ressurspersoner søker seg til steder med mer konkurransedyktige betingelser.

VG er kjent med at Brennas arvtager som kunnskapsminister, Kari Nessa Nordtun (Ap) er i ferd med å sette seg inn i saken – og lytter til innvendingene mot kutt.Nordtun har selv bakgrunn som ordfører i Stavanger de siste fire årene, og er blant annet kjent med lignende problemstillinger fra oljebyen som Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen fremfører i brevet.

