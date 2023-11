Antonio Nusa topper statistikk – setter Barca-stjerneskudd i skyggen

Barcelonas stortalent Lamine Yamal befinner seg på 7. plass, med et gjennomsnitt på seks vellykkede driblinger per kamp. Spanjolen lykkes med 56 prosent av driblingsforsøkene. Yamal topper statistikken blant spillerne i de fem store europeiske ligaene. Her følger Arsenals Gabriel Martinelli nærmest.

Ikke mange plasser bak Yamal, på listen der alle ligaer inngår, gjør også Stabæk-spiller Rasmus Eggen Vinge seg bemerket. Den tidligere Kjelsås-spilleren har flere vellykkede driblinger enn Yamal både i antall og prosent, men andre faktorer gjør at 22-åringen havner bak på listen.

Palmeiras-spiller Luis Guilherma er nummer to på den globale listen til Cies. Corinthians-spiller Wesley Gassova følger deretter.

