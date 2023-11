– Antikommunistene ble forrædere: Norske skip reddet 6500 mennesker som flyktet fra Vietnam etter at krigen var slutt.

Nhung «Kelly» Le har et godt liv i Norge i dag. 10 år gammel flyktet hun med familien i båt fra Vietnam.I dag nevnes båtflyktninger i forbindelse med mennesker som emigrerer med båt eller flåte, ofte i grupper og på svært lite sjødyktige og usikre farkoster.

Men det var masseflukten fra Vietnam på slutten av 1970- og 1980-tallet som satte fokus på sårbare menneskers redsel og frykt, der de sultne og dehydrerte klamret seg til håpet om at noen ville oppdage dem.

Takket være norske skipskapteiner, som ikke bare overlot båtflyktningene til seg selv på havet, fikk mange vietnamesere en ny start her i landet.Mange som vil sove bedre, gjør ting som forsterker problemet, ifølge terapeut. For Mariann Groven (41) var tre grep avgjørende.

