Ansvarsfraskrivelse for Nordnet

Den informasjon samt alle tjenester og tilbud som foreligger på webtjenesten eller i andre applikasjoner og programvare, retter seg ikke mot person eller foretak som er hjemmehørende i USA, Canada, Japan eller Australia, eller i noe annet land hvor det er forbudt å publisere eller gi adgang til materialet, eller hvor tillatelsen til å gi adgang til materialet på noe vis er begrenset.

Dersom et tilbud fra Nordnet, uansett form for tilbud, likevel aksepteres av person eller foretak som nevnt, kan Nordnet se bort fra dette. Samtlige besøkende på denne hjemmesiden og/eller Nordnets øvrige applikasjoner, privatpersoner så vel som bedrifter, forutsettes å ha lest gjennom og godkjent følgende vilkår:Nordnet og Nordnets innholdsleverandører er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes innhold på Nordnets web eller i Nordnets applikasjonstjenester, og som påføres brukeren eller andre personer som benytter seg av innholdet i nettjenesten og/eller applikasjonstjenesten, verken direkte eller indirekt





