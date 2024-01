Ansatte ved Sørlandet sykehus trekkes i avspasering eller feriedager på grunn av snøværet

De ansatte ved Sørlandet sykehus i Kristiansand blir trukket i avspasering eller feriedager dersom de ikke kommer seg på jobb i snøværet. På grunn av snøkaoset er skoler og flere barnehager stengt i kommunen. Flere personer skal være innesnødd i husene sine, og alle busser i Kristiansand er pr. nå innstilt. Dermed har mange også problemer med å komme seg på jobb.

«Hvis ansatte ved SSHF ikke kommer seg på jobb på grunn av været vil det legges til rette for bruk av avspasering, evt bruk av feriedag. Det er viktig at arbeidstaker og arbeidsgiver snakker sammen og blir enige om løsninger som kan fungere for begge parter». Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen sier at man i ettertid også har presisert at ansatte som kommer for seint på grunn av forsinket eller innstilt buss, ikke trekkes i lønn. – Vi vet at det er enkelte som ikke klarer å komme seg på jobb, men har ikke hørt at dette har blitt problematisert foreløpi





TV 2 Nyhetene » / 🏆 29. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Snøkaos på Sør- og ØstlandetFlere kommuner har satt krisestab og skoler i flere kommuner på sørlandet er stengt onsdag

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Strømbrudd flere steder: Flere hundre uten strøm på julaftenHer må grøten kokes på vedovn.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Fortsatt snøkaos på Sørlandet – hele E18 kan bli stengtFolk som sitter fast i egne boliger ringer politiet for hjelp. Kristiansand innstiller alle busser og skolene vil også holde stengt torsdag. Nå mobiliseres Sivilforsvaret og Heimevernet.

Kilde: Aftenposten - 🏆 31. / 51 Les mer »

Kaoset på Sørlandet: – For mye snø til at det er positivtKraftig snøvær fortsetter å skape kaos på Sør- og Østlandet. Ifølge meteorologen blir det noen utfordrende dager i Kristiansand, Kragerø og Arendal.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Skoler i Kristiansand stengt på grunn av snøryddingAlle skoler i Kristiansand vil være stengt i morgen på grunn av manglende kapasitet til sikkerhetsmessig forsvarlig snørydding. Snøfallene før og etter nyttår vil også føre til forsinkelser i avfallsinnsamlingen i Oslo.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

GoAhead innstiller tog fra Oslo til Kristiansand hele onsdagTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »