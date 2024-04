Ansatte fanget i grotte etter jordskjelv i Taiwan

De ansatte skal ha vært i fire ulike minibusser på vei til jobb ved hotellet Taroko Jingying, da jordskjelvet fant sted klokken 07.58 lokal tid. SETN skriver at de ansatte antas å sitte fast inne i grotten Jiuqu, som er en lokal turistattraksjon utenfor landsbyen Xiulin i taiwanske Hualien. Området er det hardest rammede på øya etter jordskjelvet, som skal ha hatt en styrke på 7,7 ved episenteret i havet mellom Taiwan og det japanske prefekturet Okinawa.

– Politiets etterforskning og den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at kvinnen er drept, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt.Kvinnen var ansatt på apoteket, opplyser politiet. – På nåværende tidspunkt vet vi ikke hvem gjerningspersonen er eller hvilke motiv gjerningspersonen har hatt. Derfor har vi også begrenset grunnlag for å vurdere faren for publikum, sier Arnese

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Politiet: To ansatte har status som mistenkt etter togulykken i BergenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

To ansatte mistenkt etter togulykke i ArnaFøreren er blant de mistenkte.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

To ansatte i Onrail mistenkt for uaktsomhet etter togulykkeLørdag endrer politiet sakens status fra å være en undersøkelsessak til å gå over til etterforskning. To ansatte i Onrail AS har status som mistenkt for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten eller medvirkning til dette. Politiet har avhørt begge de mistenkte, men ingen er siktet ennå. Daglig leder i Onrail uttaler at de tar ulykken svært alvorlig og samarbeider med politiet og Havarikommisjonen.

Kilde: smpno - 🏆 23. / 51 Les mer »

Bama permitterer rundt 50 ansatte på grunn av potetmangelTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Flypassasjerer urinerer, røyker på do og trakasserer de ansatte seksueltDet siste året er antallet utagerende flypassasjerer nesten doblet. David Moldskred følger med på hva de reisende gjør galt.

Kilde: Dagsavisen - 🏆 25. / 51 Les mer »

Mann anmeldt for vold mot to Narvesen-ansatte(Åpen for alle lesere)

Kilde: btno - 🏆 4. / 63 Les mer »