Anonyme fosterforeldre opplever at barnas rettigheter blir oversett. Det de forteller, er alvorlig.

Det er derfor viktig med god dialog mellom alle involverte om hvordan barnet opplever samværet. En viktig del av barnevernstjenestens oppfølgingsansvar overfor fosterhjemmet er å gi støtte og veiledning dersom de opplever utfordringer knyttet til samvær.

Barn og foreldre har rett til samvær og kontakt med hverandre. Bare når det foreligger sterke og spesielle grunner, kan nemnda bestemme at samværet skal begrenses sterkt eller falle bort. Dette er vurderinger som må gjøres for hvert enkelt barn, og som krever god kompetanse i alle ledd.Samvær og fastsettelse av samvær er et tema Bufdir har stor oppmerksomhet på.

Samtidig er vurderingen av hva som er barnets beste i vurderingen av samvær, ofte krevende. Beslutningene gjøres ikke bare for her og nå, men må ha et oppvekstperspektiv. Kanskje vil manglende tilknytning og kunnskap om familiens kultur, språk og religion bli en sorg for et barn når hen blir ungdom og voksen. Ofte må motstridende hensyn og prinsipper veies og vektes.

Barnet har rett til å få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å si sin mening om samvær. Retten til å bli hørt er førende når samvær skal fastsettes og gjennomføres. Ingen barn kan fysisk tvinges til samvær mot sin vilje.EMD-avgjørelsene tydeliggjør Norges forpliktelser etter menneskerettskonvensjonene. Domstolens avgjørelser har påvirket både lovarbeid og praksisfelt i norsk barnevern.

