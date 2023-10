Annenhver uke hos mor og far: Tegnene på at barnet mistrives

Dersom du lurer på om barnet ditt mistrives, enten med bo-ordningen, foreldresamarbeidet eller foreldreutøvelsen, bør du følge ekstra med, råder ekspert. Her er kjennetegnene du kan se etter.

Blir barnet ditt utestengt? – Fint at de får øve seg på å tåle det fra de er små, sier psykologen.I denne boligen er ingen flater hvite: – Jeg har tenkt på holdbarhet, i den forstand at jeg ikke vil male på nytt etter to år

– Jeg føler mange kanskje har glemt litt hvor bra vi har gjort detGullkampen er over. Likevel spiller Viking for Europa-deltakelse og sin beste tabellplassering på 32 år. Les mer ⮕

Kim Kardashian - Genialt på så mange måterKim Kardashian får nettet til å koke etter ny sjokk-lansering. Se video under! Les mer ⮕

– Urovekkande mange eldre mister livet i trafikkenFørarar over 75 år utgjer ein liten del av trafikkbiletet, men er ofte involverte i dødsulykker. Det uroar politiet. Les mer ⮕

Forvirrende å kysse så mange på jobb mens jeg hadde kjæresteTidligere «Hotel Cæsar»-skuespiller Kristin Bortolotti (45) erkjenner at de pikante scenene i såpeserien satte spor. Les mer ⮕

Slik metter du mange på én fiskSlik metter du mange på én fisk Les mer ⮕

Kevin Lauren om tida i fengselDen populære TV-profilen åpenhjertig om fengselsstraffen: - Mange misforstår. Les mer ⮕