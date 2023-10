Batoul er også godt i gang med sin juleminnetegning.– Absolutt, bekrefter Wenche Jæger-Folkestad som er kunst- og håndverklærer. Hun har flere gode tips å by på: Bruk hele arket, ikke tegn for små figurer, for da blir det altfor mye tomrom – og det er kjedelig.– Bilen.– Da er hytten liten.Wenche Jæger-Folkestad gir gode tips: – Tenk at dere skal gå inn i tegningen, sier hun.Dermed er de i gang, alle eleverne i 3b.

Hvert eneste år er det flere arbeider som juryen liker veldig godt, men som likevel ikke kan premieres. Hvorfor? Fordi juryen ikke aner hvem som har tegnet eller malt!Alder Dersom du sender inn tegningen via barnehage eller skole, må klassetrinn, barnehagens eller skolens navn og postadresse også føres på.

Ønsker du tegningen din tilbake, kan de ikke-premierte arbeidene hentes i Stavanger Aftenblad i Stavanger innen 31. desember. Har du ikke anledning til å hente den, kan det være lurt å ta bilde av arbeidet ditt før du leverer det fra deg.Foto: Pål Christensen / AftenbladetLeveringsadresse: Mediegården, Nykirkebakken 2, 4013 Stavanger. Åpningstider: Alle hverdager 08.00–15.30. Hvis arbeidet ikke er for stort, kan det også legges i postkassen utenfor. headtopics.com

