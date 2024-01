Anklager om økonomiske regelbrudd mot Manchester City

– Jeg kan forstå det (frustrasjonen til supportere), men det er forskjellige anklager, sier Premier League-sjef Richard Masters på et komitémøte tirsdag, gjengitt av Etter at Everton og Nottingham Forest ble anklaget for økonomiske reglebrudd av Premier League onsdag, har flere spurt seg om hva som skjer med Manchester City. De lyseblå har 115 anklager om økonomiske regelbrudd mot seg i tidsperioden 2009 til 2018. Premier League offentliggjorde saken i februar i fjor.

– Hvis noen klubber, enten det er den regjerende mesteren eller ikke, hadde blitt funnet skyldig i brudd på retningslinjene om pengebruk, ville de vært i nøyaktig samme posisjon som Everton og Nottingham Forest, sier Masters. – Men størrelsen og karakteren av anklagene, som jeg ikke kan snakke om, blir hørt på et helt annet nivå. Det er satt en prosess for dette. Jeg kan ikke fortelle deg om når det er, men det går fremover, fortsetter Premier League-sjefe





tv2sport » / 🏆 13. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Bae-tirade etter omdiskutert remis mellom russere – begge straffes etter «skandaleparti»Gullkandidatene Daniil Dubov og Jan Nepomnjasjtsjij straffes hardt etter en omstridt remis som fikk sjakkmiljøet til rase.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Jakter etter gjerningsperson etter voldshendelse:TV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

David de Gea vurderte å legge opp etter Manchester United-exitDavid de Gea vurderte sterkt å legge opp etter å ha forlatt Manchester United i sommer. Han har fortsatt ikke funnet en ny klubb.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

City får bot etter Tottenham-bråkLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

City-stjerne kan miste cupkamp etter dødsfallLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

City-stjerne sier unnskyld etter brudd med kona – ber om ro rundt familienLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »