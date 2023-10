Angrepene på Gaza fortsetter: – De bomber bygninger bak sykehuset

Siden Israel varslet en opptrapping på Gazastripen fredag kveld, har det gjennom helgen pågått både kraftige bombeangrep og kamper på bakken.skriver FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) at det både lørdag og søndag er blitt bombet i nærheten av tre sykehus på Gazastripen: Shifa og Al-Quds ihar også det tyrkisk-palestinske vennskapssykehuset i Gaza fått skader etter et kraftig bombeangrep natt til mandag.

Angrepene kommer FN-kontoret OCHA etter at Israel tidligere søndag har bedt alle de ti sykehusene nord på Gazastripen om å evakuere. – Tusener av pasienter og ansatte, og også rundt 117.000 internt fordrevne, oppholder seg på disse sykehusene, skriver de i oppdateringen natt til mandag.at sykehuset Al-Quds søndag har blitt bedt om å evakuere umiddelbart, og at det har vært flere angrep like i nærheten av gjennom søndagen.skriver at de søndag kveld har fått en melding fra en lege ved Al-Quds, som sier at det pågår bombing like i nærheten av sykehuset.

Israel har gjentatte ganger bedt mennesker om å dra sørover på Gazastripen. Det israelske forsvaret (IDF) gjentok søndag kveld dette, og presiserte at det hastet, skriver – Meldingene om evakueringstruslene mot Al-Quds-sykehuset i Gaza er svært bekymringsfulle. Vi gjentar – det er ikke mulig å evakuere sykehus som er fulle av pasienter uten å sette livene deres i fare, headtopics.com

Netanyahu møter pressenDet skjer et knapt døgn etter at Israel varslet opptrapping av angrepene mot Gazastripen. Les mer ⮕

Krigen mellom Israel og Hamas: - Kommer gradvis tilbakeSøndag morgen melder palestinske medier at internett- og telefondekningen gradvis kommer tilbake på Gazastripen. Les mer ⮕

Internett- og telefondekning er tilbake på GazastripenInternett- og telefondekning har gradvis kommet tilbake på Gazastripen, melder palestinske medier natt til søndag. Les mer ⮕

Internett- og telefondekning er tilbake på GazastripenInternett- og telefondekning har gradvis kommet tilbake på Gazastripen, melder palestinske medier natt til søndag. Les mer ⮕

Internett- og telefondekning er tilbake på GazastripenInternett- og telefondekning har gradvis kommet tilbake på Gazastripen, melder palestinske medier natt til søndag. Les mer ⮕

Internett- og telefondekning er tilbake på GazastripenInternett- og telefondekning har gradvis kommet tilbake på Gazastripen, melder palestinske medier natt til søndag. Les mer ⮕