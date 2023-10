Angrepene i Gaza fortsetter: – Jeg er sjokkert

NYE ANGREP: Bildet, som nyhetsbyrået AP har hentet fra en video, skal vise eksplosjoner over Gaza sett fra Israel lørdag.Følg utviklingen i Israel-Gaza-krigen live her.

I en oppdatering natt til søndag skriver FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA), at den lille informasjonen de har klart å samle sammen i løpet av de siste 24 timene, tyder på at Gaza har vært gjennom «de mest intense israelske bombeangrepene og den mest intense beskytningen» siden krigen startet for tre uker siden.

– I tillegg har israelsk infanteri og pansrede kjøretøy gått inn i ulike områder på Gaza, der det har vært sammenstøt med palestinske væpnede grupper, skriver de.Palestinske røde halvmåne opplyser sent lørdag kveld at de har klart å få ut to lydmeldinger fra sitt team inne på Gazastripen, sendt til organisasjonens medarbeidere i Egypt. headtopics.com

FN-kontoret OCHA skriver også at mørkleggingen på Gaza har ført til at ambulanser ikke lenger klarer å finne de som er såret, og at innbyggerne ikke lenger får tilgang på informasjon om hvor det er mer eller mindre trygt å oppholde seg.Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) ba sent lørdag om at volden på Gazastripen måtte trappes ned umiddelbart.

– Jeg er sjokkert over nivået på den uholdbare menneskelige lidelsen, sier president Mirjana Spoljaric i en uttalelse. Hun sier videre at det er uakseptabelt at Gazas over to millioner sivile ikke har noe sted å flykte til under de voldsomme angrepene.sa Det israelske forsvaret (IDF) at de ville utvide sine angrep mot Gaza. både på bakken og i luften. Uttalelsene ble fulgt opp med intense bombeangrep – ifølge Al Jazeera de blodigste siden krigen startet for tre uker siden. headtopics.com

