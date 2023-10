– Angrep skjer nær sykehus med hundrevis av pasienter

Francesco Rocca, president i det internasjonale Røde Kors (IFRC) uttrykker søndag sterk uro for Israels beskjed om at Al Quds-sykehuset i Gaza by må evakueres. Han peker på at hundrevis av pasienter mottar medisinsk behandling på sykehus og at sykehuset også har intensivavdeling og barn i kuvøse.

– Leger, sykepleiere og pasienter må beskyttes, sier Rocca i en uttalelse postet blant annet på X/Twitter. Norges Røde Kors følger også situasjonen i Gaza by og beskriver søndag ettermiddag situasjonen som dramatisk:

og hvor tusener har søkt tilflukt. Pasienter, helsepersonell og sivile skal beskyttes, skriver Norges Røde Kors på X/Twitter. Den arabiske nyhetskanalen Al Jazeera følger situasjonen ved Al-Quds-sykehuset og intervjuet søndag den norske legen Mads Gilbert som befinner seg i Kairo mens han venter på klarsignal til å dra inn på Gazastripen. headtopics.com

– Dette er krigsforbrytelser, sier Gilbert til den engelskspråklige Al Jazeera om angrepene – Dette er beskyttede steder for sivile, uttaler han i intervjuet. Israelske styrker bomber områder nær sykehuset, melder Al Jazeera i sin nyhetssending rett før klokka 15 søndag.

Mediehuset understreker at sykehuset ikke er truffet, men at nærliggende områder er truffet, noe som utløser frykt hos pasientene. Sykehusdirektøren har uttalt at de ikke vil evakuere sykehuset fordi en evakuering kan koste liv. Totalt skal det være rundt 14.000 mennesker på sykehuset, ifølge Al Jazeera.Les også Tusenvis brøt seg inn på nødhjelpslagre: – Folk er desperate headtopics.com

