Angrep på hjelpearbeidere forverrer situasjonen i Gaza

Angrepet på hjelpearbeidere forverrer en allerede katastrofal situasjon for sivile i Gaza. Og bombingen av et iransk konsulat i Damaskus innebærer en alvorlig opptrapping av konflikten mellom Israel og Iran. Krigen tar en ny og enda farligere vending. Syv frivillige hjelpearbeidere fra organisasjonen World Central Kitchen ble mandag drept i et israelsk luftangrep i Gaza. Statsminister Benjamin Netanyahu kaller det et tragisk og utilsiktet angrep i en krigstid.

Men Israel har et forklaringsproblem. I virkeligheten er det ikke til å forstå, med tanke på at bilene i kolonnen var tydelig merket med organisasjonens logo og at deres virksomhet var koordinert med israelske myndigheter. Likevel ble de angrepet. Israel lover å granske hendelsen grundig for å unngå at noe lignende skjer igjen. Men det har vært mange lignende tilfeller i løpet av krigen. FN-organisasjonen UNRWA oppgir at 174 av deres hjelpearbeidere er blitt drept siden oktobe

