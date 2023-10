Andreas Mikkelsen verdensmester - tross trøbbel:

Ole Kristian Strøm, VG– Det er veldig deilig. Jeg krasjet fredag, og da handlet det bare om å trille igjennom og få en perfekt power stage. Og det ble en av mine beste etapper i hele mitt liv. Dette var kult! Jeg måtte levere nå - og klarte det, sier Mikkelsen til VG.

Nordmannen - som har Torstein Eriksen som kartleser - tapte over ti minutter fredag og var dermed sjanseløs på VM-poeng totalt i rallyet, som har gått i Tsjekkia, Østerrike og Tyskland. Derimot benyttet han sjansen til å vinne den aller siste etappen, den såkalt power stage, som gir bonuspoeng.– Han viser nok en gang at han kan levere når det virkelig gjelder. Han viste det samme killerinstinktet som vi så i Akropolis-rallet i sommer, mener redaktør Simen Næss Hagen iAndreas Mikkelsen og Torstein Eriksen fotografert i et tidliger rally i 2023.– Det bor fortsatt en toppfører i Andreas.

Mens Mikkelsen fortsatt har ett VM-rally igjen - i Japan - har hans nærmeste konkurrenter allerede brukt opp sin «kvote». Førerne skal velge seg syv VM-løp som de kjører gjennom sesongen - og seks av dem er tellende. headtopics.com

En av hans verste konkurrenter, Yohan Rossel, røk ut allerede fredag, mens Gus Greensmith var den eneste som kunne nekte Mikkelsen å sikre VM-gullet - mens han fortsatt har ett løp igjen av sesongen.hadde en tuvlete start på 2023. Han forhandlet med Hyundai om å kjøre i toppklassen WRC, men det strandet. Dermed endte han plutselig opp i WRC2 og Skoda, som først ga ham bare fire VM-løp.

Etter som Skoda er en tsjekkisk bilfabrikk, passet det perfekt å sikre gullet i et rally som blant annet går i Tsjekkia. I WRC, den mest prestisjefylte klassen, forsvarte finnen Kalle Rovanperä (23) VM-tittelen - til tross for at helgens rally ble vunnet av Thierry Neuville. Gulet er allerede sikret ettersom waliseren Elfyn Evans krasjet og måtte bryte lørdag. headtopics.com

