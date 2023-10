Andreas Mikkelsen kan sikre VM-gullet i helgen: – Håper det åpner dører

Andreas Mikkelsen (34) kan bli verdensmester i WRC2 for andre gang på tre år denne helgen.Mikkelsen kan ta Norges tredje gull på fire år i rally-VM.Rally-VM sliter med sponsing og deltakelse, og noen mener WRC2 burde bli toppklassen.Mikkelsen leder og har gode sjanser til å vinne WRC2, den nest mest prestisjefylte rallyklassen.I stedet har han kjørt for Skoda i WRC2-klassen med kartleser Torstein Eriksen.

Mens Mikkelsen kjører bare sitt sjette løp i 2024 denne helgen, er det nummer syv både for Greensmith og Rossel. Det betyr at de ikke kan ta flere poeng etter dette.ikke slå dem. Men planen er å kjøre fort i helgen slik at jeg kan kjøre med senkede skuldre i Japan, sier Mikkelsen til VG fra Tsjekkia der helgens VM-rally starter før det fortsetter til Østerrike og Tyskland.

Spørsmålet er om en ny VM-tittel i WRC2-klassen kan gi ham sete i den mest prestisjefylte klassen, som sliter og har bare tre team. Det betyr også at antall førere er veldig begrenset. – Andreas viser gang på gang at han fortsatt er i verdenstoppen i rally, og jeg håper inderlig det han har vist i WRC2 kan åpne noen dører i WRC. Utfordringen er at det er så få seter i WRC akkurat nå, og det er mange om beinet, sier Atle Gulbrandsen, bilsportskommentator på Viaplay.2. Yohan Rossel, Citroën 104.6. Adrian Fourmax, Ford 67.mener at Mikkelsen har hatt sin beste sesong i WRC 2. headtopics.com

– Han tok riktig nok gull i 2021, men han har vært mye mer stødig denne sesongen. Samtidig viste han i Akropolis-rallet et killerinstinkt vi har savnet i mange år - som som egentlig var et slags bevis på at det fortsatt bor en toppfører i ham.– Andreas kom på etterskudd da WRC-forhandlingen med Hyundai strandet, og han måtte skaffe egne midler til å få kjørt noen få løp i år.

