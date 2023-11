Andreas er psykisk utviklingshemmet: - Folk ropte at jeg var hjerneskadet

Andreas husker bare barndommen i bruddstykker. Det han derimot minnes tydelig, er utestengelsen og ensomheten. Han følte seg sint, mobbet og misforstått.. - Jeg fungerte jo helt fint, men slet med teoretiske ting. Jeg trengte tilpasning, men kunne masse, skyter han inn.. Han forteller at han brukte mange timer alene foran PC-skjermen. Da andre var ute, satt han inne.. Andreas var mye frustrert. Ofte dro han til mormor for å lette hjertet..

