André Hansen (33) kritisk til Rosenborg

KRITISK: RBK-bauta André Hansen peker på flere årsaker til at Rosenborg har havnet der de er i dag. Foto: Beate Oma DahleMed sine fire seriemesterskap og tre cupgull er det ingen som er i nærheten av André Hansens merittliste i dagens RBK-stall.

– Jeg kunne aldri forestilt meg dette. Det må jeg si var utopi. Jeg hadde ingen forventning om at alt skulle være plankekjøring da jeg kom til Rosenborg og at vi skulle vinne seriegull hvert år, men jeg hadde i større grad tro på at vi skulle ha en vedvarende konkurransedyktighet, sier Hansen til TV 2:

Man må nesten 50 år tilbake i tid for å finne forrige gang trønderne sto i en sportslig krise av samme kaliber – nedrykket i 1977.Med fem kamper igjen av sesongen er fasit 10. plass i Eliteserien, seks poeng over Stabæk på kvalikplass og bare ni poeng unna Sandefjord på direkte nedrykk. headtopics.com

BEKYMRET: André Hansen mener RBKs prestasjoner denne sesongen gir grunn til bekymring før innspurten. Foto: Beate Oma Dahle – Så vet man at når man nærmer seg målstreken, og det blir enda tettere der nede, så er det noen mentale prosesser som skal håndteres. Man møter lag som selv er i «deep shit», og man møter lag som kjemper i toppen. Det er greit å være klar over at det kan bli tøffe kamper inn og at man må stå i det. Det tror jeg vi har kapasitet til å gjøre.

– Man kan ikke bruke ordet krise når man har sett konturene de siste to årene. Når man kvitter seg med to enormt viktige bidragsytere fra høsten i fjor, og to andre blir langtidsskadd og er ute halve året i år, så er det ikke noen krise, for du har sett at det kan bli litt trøblet opp mot forventningene. headtopics.com

