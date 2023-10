Anbefaler full stans i norsk oljeleting

Fredag ettermiddag la utvalgsleder i Klimautvalget 2050 Martin Skancke fram sin rapport. Norge har ambisjoner om å kutte 90-95 prosent av klimagassutslippene innen 2050, og må ta tøffe grep ganske raskt om disse målene skal være mulige å nå.

– Utvalget tilrår at det ikke gis ytterligere tillatelser til leting, utvinning (PUD), eller anlegg og drift (PAD) inntil en slik strategi er ferdigstilt, skriver utvalget i en pressemelding. – Utvalget anbefaler permanent stopp i letevirksomhet uten direkte tilknytning til eksisterende infrastruktur, og at det ikke besluttes bygging av ny infrastruktur som binder oss til utslipp frem mot og forbi 2050.

– Dette er imponerende arbeid fra Klimautvalget 2050! Det er tydelig at ekspertutvalget som Solberg-regjeringen nedsatte har tatt oppdraget på alvor. De evner å tenke langsiktig, helthetlig og mer systematisk der politikerne nøler, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.Det bør utarbeides en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet, og denne bør legges fram for Stortinget så raskt som mulig. headtopics.com

Utvalget anbefaler permanent stopp i letevirksomhet uten direkte tilknytning til eksisterende infrastruktur, og at det ikke besluttes bygging av ny infrastruktur som binder oss til utslipp fram mot og forbi 2050.Norges klimamål for 2050 bør presiseres til å innebære reduksjon i utslippene fra norsk territorium med 90–95 prosent sammenlignet med 1990, uten at utslipp og opptak fra sektoren for skog og annen arealbruk er regnet inn.

