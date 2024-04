Amrit Kaur, Rød Ungdom'un yeni lideri olarak Rødt liderliğine katılıyor

Som nyvalgt leder i Rød Ungdom går Amrit Kaur rett inn i Rødt-ledelsen. Men hun er uenig med moderpartiet i flere sentrale punkter. Under Rød Ungdoms dramatiske landsmøte i helgen ble Amrit Kaur valgt til ny leder og leder Liv Müller Smith-Sivertsen ble avsatt. Kaur går nå inn i arbeidsutvalget i moderpartiet Rødt. Overfor Klassekampen gjør hun det klart at hun står langt fra resten av Rødt-ledelsen i en rekke saker.

– Det er viktig for meg at jeg er kommunist, og at Rødt kjemper for et klasseløst samfunn uten utbytting av arbeiderklassen, ser hun. Selv om Kaur er uenig med Rødt-ledelsen i en rekke saker, understreker hun at hun synes det er positivt at Rødt har vokst seg større, og at partiledelsen har gjort mye bra.

