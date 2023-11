Amnesty International: - Bevis på Israels ulovlige bruk av hvitt fosfor

I en fersk uttalelse fra Amnesty International, anklages Israel for å ha angrepet flere mål med fosforgranater. Organisasjonen sier de blant annet har bevis for at Israel har brukt fosfor i flere av sine angrep mot Libanon mellom 10. og 16. oktober.

I ett av angrepene, som skjedde i byen Dahaira den 16. oktober, skal minst ni sivile ha blitt skadd som følge av fosforbomber. – Det er forferdelig at Israel har brukt hvitt fosfor. Det er i strid mot humanitær lov, sier Aya Majzoub, Amnesty International sin regiondirektør i Midtøsten og Nord-Afrika, i enHvit fosfor er ifølge Amnesty et brennende stoff som hovedsakelig brukes til å forårsake tette røykskyer eller for å markere mål. Når fosforet kommer i kontakt med oksygen, vil stoffet få en reaksjon og begynne å brenne.

BRENT AV FOSFOR: På dette bildet fra januar 2009, blir en pasient avbildet på Shifa-sykehuset i sentrum av Gaza by. Kvinnen på bildet ble forbrent av fosfor under bakkekamper nord i Gaza i 2009. Foto: Alfred De Montesquiou / AP, er hvitt fosfor svært giftig. På sine nettsider forklares det at inntak av 0,1 gram kan ha dødelig virkning.

følge Amnesty International er det ifølge humanitær lov forbudt å bruke stoffet fosfor i områder der det kan befinne seg sivile. Selv om det i visse tilfeller kan være lovlig å bruke fosfor, skal det aldri skytes mot, eller i umiddelbar nærhet til, et befolket sivilt område eller sivil infrastruktur, forklarer Amnesty videre.FORÅRSAKER BRANN: En granat som ser ut til å inneholde hvitt fosfor fra israelsk artilleri eksploderer over et hus i Al-Bustan, en libanesisk by som grenser til Israel. Bildet er fra 15. oktober 2023.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: Israels ambassadør gir Norge det glatte lag– Norge er mer kritisk til Israel enn andre europeiske land, mener ambassadøren.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Israels forsvar sier de har bombet Hizbollah-mål i LibanonTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Hva er Israels plan for Gaza?ISTANBUL (Aftenposten): Ingen israelske ledere kan svare på hvordan Gazastripen skal styres etter krigen.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

KLASSEKAMPEN: Vurderer tvangsflyttingI et lekket dokument foreslår Israels etterretnings­departement å flytte hele Gazas befolkning til Egypt.

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Israelsk dokument: Vil flytte alle palestinerne til EgyptDokumentet er utarbeidet av Israels etterretningsdepartement.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Stolt av NorgeNorge snakker med tydelig stemme om Israels maktbruk.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕