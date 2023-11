Amerikanske ikonviner slippes onsdag

Norge, som er Ridges tredje største eksportmarked i verden, har endelig fått to nye viner fra Ridge for første gang på markedet. 1200 flasker av Three Valleys og Pagani, som de lager mer av nå enn tidligere, og derfor slipper i Norge nå.– Vi lager mer fordi han som dyrker druene nå selger oss alle druene.

