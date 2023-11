Amerikansk politikk Trump-kandidater tar over:

Blant annet skrev den nåværende speakeren et dokument til høyesterett da delstaten Texas forsøkte å få kastet ut valgresultatet i avgjørende vippestater. Dette dokumentet ble signert av 125 republikanere. . Johnson var også én av 147 republikanere i Kongressen som protesterte mot resultatet fra vippestatene selv etter at Trump-tilhengere hadde angrepet Kongressen 6. januar, skriver The Guardian..

