Amerikansk kvinne går viralt med norsk taco: – En vederstyggelighet

«Hele Norge» elsker taco. Tacofredagen er så å si blitt innlemmet som en sentral del av norsk kultur.

Ja, det å samles rundt middagsbordet med en stor tacolompe på tallerken, fylt med rømme, salat, kjøttdeig, mais og salsa, er nok til å gi en god andel av befolkningen vann i munnen. Men like mye som norsk tacotradisjon er elsket, er den også rot for opphetede diskusjon og mye frustrasjon.

På det sosiale mediet TikTok går nå en amerikansk mor viralt med en video der hun tar et oppgjør med nettopp den norske tacokulturen.Krysta Alexa, som hun heter på TikTok, har bodd i Norge siden 2014. I videoen døper hun taco til landets «uoffisielle rett». headtopics.com

@krystaalexa Did you know, after Mexico, Norway 🇳🇴 is the second largest consumer of tacos IN THE WORLD?! 🤯 #norway #tacos #mexicanfood #livingabroad #tacofredag #lifeinnorway ♬ original sound - Krysta Alexa | Life in Norway Den amerikanske avisen Business Insider har omtalt saken.I klippet, som har fått 1,5 millioner visninger, uttaler Alexa blant annet at norsk taco var drastisk forskjellig fra den autentiske mexicanske tacoen hun vokste opp med å spise. I videoen lager hun tacoen med krydret kjøttdeig med Old El Paso-blanding og satt sammen toppingene deres: hermetisert mais, rømme, Norvegia-ost, hjemmelaget salsa, guacamole og agurk.

– Nå ønsker jeg meg derimot taco til middag om jeg blir spurt av vikingen min hva jeg vil ha, forteller hun videre i videoen.

