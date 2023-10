Amerikansk ishockeyspiller truffet av skøyte i halsen

Den amerikanske ishockeyspilleren Adam Johnson, med en fortid i svenske Malmö, døde etter en ulykke under en kamp for Nottingham Panthers lørdag.«Nottingham Panthers er knust over å måtte kunngjøre at Adam Johnson på tragisk vis døde etter en bisarr ulykke i en kamp i Sheffield i går kveld», heter det i en uttalelse.

Real Madrid's French defender #18 Aurelien Tchouameni challenges Barcelona's Spanish midfielder #32 Fermin Lopez during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at the Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona on October 28, 2023. (Photo by LLUIS GENE / AFP)Aurélien Tchouameni har pådratt seg en fotskade i venstre fot. Det skal handle om et stressbrudd i foten. Eben Ezebeth (til v.

På ni tidligere VM-finaler hadde det vært delt ut bare ett gult kort (ti minutters utvisning), men allerede før det var spilt to og et halvt minutt fikk newzealandske Shannon Frizell gult da han la vekten sin på beinet til Mbongeni Mbonambi, som måtte byttes ut med skade. headtopics.com

Drøyt sju minutter før slutt fikk den sørafrikanske stjernen Cheslin Kolbe gult kort for en forsettlig forseelse, og New Zealand fikk sjansen til å ta ledelsen med et trepoengspark. Jordie Barrett (Beaudens bror) greide ikke å få ballen mellom stengene, og Sør-Afrika klamret seg til ledelsen.

Ivan Rakitic sto for utligningsmålet med et flott skudd i lengste kryss fra returrommet etter et langt innkast. Poenget ga Sevilla litt pusterom i det jevne bunnsjiktet. uttaler Barcelona at klubben kommer til å undersøke ethvert rasismetilfelle som kan ha forekommet under kampen mot Real Madrid. headtopics.com

Vinícius har gjentatte ganger blitt utsatt for rasisme fra tribunene under fotballkamper. Sist helg ble en tilskuer kastet ut av stadion etter å ha hetset brasilianeren.

