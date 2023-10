Amazonas: Tolv drept i flystyrt

Tolv mennesker mistet livet da et lite fly styrtet i Amazonas-regionen i Brasil, opplyser myndighetene.

Europabevegelsen er en tverrpolitisk organisasjon som mener at Norge skal være medlem i Den europeiske union (EU) og skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa. Artisten sier hun aldri møtte ham, men at hans karakter i serien, Chandler Bing, som briten mener er en av de beste noensinne, ga henne mye glede og latter.

– M/77 har tjent oss godt i snart 50 år, og er fremdeles for mange en god støvel. Vi har nå en bredere seleksjon av brukere enn i 1977 og ønsker å anskaffe en støvel som passer flest mulig soldater. headtopics.com

– Man ser for seg at den nye støvelen vil ha bedre demping- og stabilitetsegenskaper. Den nye støvelen vil også komme i fargen brun, da dette gir bedre kamuflasje- og signaturegenskaper, sier Bjørklund. I Nord-Norge (NO4) vil prisen ligge på drøyt 68 øre/kWh, noe som ifølge nettstedet sørger for den høyeste prisen siden 11. mars – altså dyreste strøm på nesten åtte måneder.

I Sør-Norge blir prisene tilnærmet like gjennom døgnet, men det er bergensområdet (NO5) som ligger aller høyeste i pris. Der blir døgnprisen 79 øre/kWh, cirka 1 øre/kWh høyere enn i osloområdet (NO1) og i Sør-Norge mellom Sunnhordland og Buskerud (NO2). Politiet i Sør-Vest melder på X at det velter store mengder røyk ut av et parkeringsanlegg, som ligger under flere boligenheter i Stavanger. headtopics.com

Én siktet etter funn av død person i LørenskogTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Rykket ut til utforkjøring – 13-åring satt bak rattetTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Melding om slagsmål mellom flere personer – én skal være knivstukketTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Tre kjøretøy i trafikkulykke i Follo: – Kappkjøring mellom to bilerTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Mistenkt etter masseskyting funnet dødTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Tre personer til sykehus etter trafikkulykkeTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕