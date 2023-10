Amazon slo forventningene - omsatte for 143 milliarder dollar i tredje kvartal

Alles øyne er rettet mot hvordan det har gått med Amazons skytjenester når de legger frem resultatene for tredje kvartal.Amazon har over lengre tid forsøkt å kutte kostnader i stor skala for å øke lønnsomheten, og har sagt opp mange tusen ansatte. Samtidig har amerikanske konkurransemyndigheter anklaget Amazon for å misbruke sin sterke posisjon.Det er knyttet særlig stor spenning til resultatene fra Amazons skytjenester - Amazon Web Services.

Denne avdelingen står for drøyt 15 prosent av omsetningen i netthandelsgiganten, og leverte lenge kraftig vekst. I 2023 har derimot veksten stagnert, og var på 12 prosent i andre kvartal. Tidligere i uken har resultatene til skyavdelingene hos noen av Amazons konkurrenter - Microsoft og Alphabet - vært varierende. Microsoft kunne vise til sterke resultater i skyavdelingen Azure, mens Alphabet skuffet på dette området.

