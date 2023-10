Amazon mer enn firedoblet driftsresultatet – aksjen stiger i etterhandelen

I trejdekvartalsrapporten fremgår det inntekter på 143 milliarder dollar, tilsvarende en økning på 13 prosent målt mot samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble 11,5 milliarder dollar, over fire ganger høyere enn samme kvartal i fjor.På forhånd var det ventet inntekter på 141,6 milliarder dollar og et resultat før skatt på 7,5 milliarder dollar, ifølge Bloomberg-estimater.

– Vi hadde et sterkt tredjekvartal. Kostnader knyttet til leveranser i butikkene tok et skritt i riktig retning, veksten for AWS fortsatte å stabilisere seg og annonseinntektene hadde fin vekst, sier konsernsjef Andrew Jassy i en pressemelding.I tredje kvartal endte salget fra netthandel på 57,3 milliarder dollar av de totale inntektene på 143 milliarder dollar.

De siste ti kvartalene har gitt blandede signaler for verdens kanskje mektigste retail-aktør. Den årlige inntektsveksten virket å ha stagnert gjennom fjoråret, da bare ett kvartal viste tosifret vekst. Det kom etter en periode der salget skjøt til værs gjennom pandemien og naturlig nok steg kraftig på årsbasis i 2021.Utenom kjernevirksomheten har gigantens andre segmenter imidlertid vokst i ekspressfart de siste årene. headtopics.com

AWS økte inntektene med 12 prosent på årsbasis til 23,05 milliarder dollar, så vidt under forhåndsforventningene. Driftsresultatet steg 29 prosent til 6,97 milliarder dollar.Abonnementstjenestene hadde en årlig inntektsvekst på 13 prosent, til 10,2 milliarder dollar.

For fjerde kvartal venter Amazon en topplinje på mellom 160 og 167 milliarder dollar, eller mellom syv og 13 prosent årlig vekst. Analytikerne venter på sin side en omsetning på 166 milliarder dollar.Det er i AWS at tek-giganten har sine skytjenester og der det er i knallhard konkurranse med Microsoft og Alphabet. Sistnevnte ble straffet på børs i etterkant av sitt tallslipp da inntektene for Google Cloud havnet under forventningene. headtopics.com

