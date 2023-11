Alvar Myhlbacks bragd forbløffer: - Helt sinnssykt

Løpere under 19 år trenger ikke lenger å søke om dispensasjon, gitt at de har internasjonal startlisens.Det hører tross alt sjeldenhetene til at 16-åringer begir seg ut på ni mil mot verdens beste langløpere.– Åttendeplass i Vasaloppet er helt sinnssykt med tanke på hans alder, sier Pettersson.

– Jeg kan vel nesten kalle ham en kompis. Han kommer med mye bra tips, og er fortsatt en fantastisk og inspirerende skiløper. Det har vært en drøm å konkurrere mot ham, sier Myhlback. – Han kommer med små-tips generelt hele tiden. Det føles som han virkelig vil hjelpe til, og det synes jeg er veldig kult, fortsetter han.Den 20 år eldre trønderen endte over minuttet bak.

ALLSIDIG: Noe av det som har forbløffet Petter Northug aller mest med unge Alvar Myhlback, er at han gjør det skarpt i alt fra sprint til langløp. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN Selv synes 17-åringen det hadde vært kult å få gå Tour de Ski. Men det er først halvannet år frem i tid at han har resultatmål.Etter å ha krysset mållinjen i Granåsen i sommer, kom han med et breialt utspill.Uten at det dermed er sagt at Myhlback er på viddene.– Han løp ekstremt bra veldig tidlig. Han ser jeg veldig opp til, og tar etter mye òg, forteller 17-åringen.– Du ser at man kan bli veldig bra når man er ung.

Myhlback poengterer imidlertid at de svenske langrennsherrene er på en oppadgående kurve. I vinter tok for eksempel William Poromää bronse på femmila.

