Alt kollapset da Bård dro fra gården

Mattis Karterud (22) fikk et godt forhold til 52-åringen inne på gården, og er ærlig på at det var leit å miste ham som meddeltaker. – Jeg har stor respekt for Bård. Vi kom kjempegodt overens. Vi var liksom Knoll og Tott. Da han røk ut, forsvant sikkerhetsnettet mitt. Måten han forsvant på, var så intens. For vi skjønte at noe alvorlig hadde skjedd. Alt ble bare mørkt da han dro, sier Mattis til TV 2.

SAVN: Bård Kristiansen ble en godt likt figur inne på Fredheim gård i ukene han var på «Farmen». Flere av deltakerne savnet ham etter exiten. Foto: TV 2– Jeg sa til ham at: «Hvis jeg står i en finale med deg, så gir jeg deg kniven». Han var «Farmen». Det var så godt å stå på lag med Bård. Han var så trygg som person, og jeg unte ham å vinne hele dritten.

– Det viste seg at vi har vært gjennom tøffe ting og levd begge to. Bård er genuint opptatt av mat, noe som gjorde at vi «bondet» sammen over dette også. Kanon type, som jeg ser på som en fin storebror.

STOREBROR: For Carla Maria Haringstad ble Bård Kristiansen nærmest som en storebror å regne under «Farmen»-oppholdet. Foto: Anton Soggiu / TV 2 Den eldste, gjenværende deltakeren – Kathrine Jakobsen (41) – var ikke begeistret for den ungdommelige sjargongen og humoren i gjengen etter Bårds frafall.– Jeg kjente virkelig på at jeg hadde bodd lenge med så mange ungdommer, med alt dramaet. Når man har bikket 40, så er det ikke sånn dritartig å sitte og ha en adjektivhistorie hver eneste kveld, hvor du skal komme på de mest svinete adjektivene du vet om.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPORTEN_COM: Ten Hag lover Arsenal og Ødegaard at midtbanen til United er alt annet enn svekketSpør du Erik ten Hag om hvilken spiller sammen med Marcus Rashford som har betydd mest for den voksende suksessen til Man United denne sesongen, er svaret trolig: Casemiro.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

BLADETNORDLYS: Nå skal alt avgjøres: Disse starter mot MoldeDet er duket for en skikkelig toppkamp i Molde. Det skjer uten toppscoreren fra start.

Kilde: bladetnordlys | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Raser mot Benjamin Netanyahu - Alt som førte fram til terrorangrepet er hans skyldTEL AVIV, ISRAEL (TV 2): Mange israelere holder statsministeren ansvarlig for terrorangrepet 7. oktober, og krever hans avgang. - Kritikken vil tilta i styrke, mener norsk ekspert.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Takk for alt, Facebook. Det har vært hyggeligDette er en minnetale, en nekrolog for et sosialt medium som bør få lov til å gå ut i skogen for å dø alene.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

NRK HORDALAND: Fiskefartøy bistår i redningsaksjon ved Bjørnøya: – Alt er vel om bordKartet viser hvor båten ligger

Kilde: NRK Hordaland | Les mer ⮕

DAGBLADET: Jubler over snøenMandag kveld er det både skiføre og oppkjørte skiløyper noen steder i og rundt Oslo.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕