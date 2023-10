Alpinistene og Klæbo engasjerte advokaten Pål Kleven

MØTTE PRESSEN: Lucas Braathen kalte inn til pressetreff i Sölden fredag formiddag. Skiklærne var ikke på, for Braaten fortalte at han gir seg.– Det at de hiver ham ut av vinduet, det er helt forferdelig. Jeg har ikke ord altså, sier Aamodt til VG.Alberto Tomba er en av de største legendene i alpinthistorien. Italienske Tomba var i likhet med Braathen slalåmspesialist. Tomba tok tre OL-gull og to VM-gull.

VG har sendt alle utspillene til skipresident Tove Moe Dyrhaug og kommunikasjonssjef Espen Graff. De har foreløpig ikke hatt tid til å svare. Ifølge deres advokat Pål Kleven har utøvere følt seg ignorert og respektløst behandlet. Enkelte har ikke signert landslagsavtalen siden 2021. Saken har pågått over lengre tid.

– Dette kunne vært løst på en mer smidig måte og ikke som et gammeldags diktatur. Det er nye tider nå. Hvis ikke folk skjønner det må de gå i seg selv. Dette er ikke som i gamledager der folk bare følger øvrighetspersoner, sier Aamodt.– Skiforbundet kan ikke true de største stjernene sine med startnekt. Gjør de det, så faller hele korthuset. headtopics.com

– Vil de ha logrende roboter eller levende utøvere? Alle kan ikke være like. Det er nettopp det som er saken, utøverne skal være ulike og ha sine egenskaper, derfor må de behandle alle ulikt. Dette er dårlig arbeidsmiljø, det hadde ikke gått på en vanlig arbeidsplass, mener Finn Aamodt.Braathen har stått i en konflikt med skiforbundet om bilderettigheter i tre år.

Braathen-saken: Konflikt mellom norske alpinister og Skiforbundet23-åringen Braathen gir seg som aktiv utøver etter langvarig konflikt med Skiforbundet. Alpinstjerner og Klæbo er i konflikt med NSF om markedsrettigheter og landslagsavtale. Advokat Pål Kleven støtter utøverne. Skiforbundets eget lovutvalg gir også støtte til utøverne. Korsen ber om ekstraordinært styremøte i skiforbundet.

