Alles barn, alles ansvar

Jeg vil aldri glemme de små barna som en gang kjøpte is fra isbilen, og som nå transporteres som livløse kropper i samme kjøretøy. HJERTESKJÆRENDE: Jeg bærer på en dyp bekymring for de hjerteskjærende hendelsene der barn med mørkt hår og brune øyne ikke har blitt tilstrekkelig prioritert i en av «verdens vanskeligste konflikter», skriver Usma Ahmed.Det fremstår åpenbart at storsamfunnet i Norge fortsatt befinner seg et sted der bildet av «oss» og «de andre» fortsatt eksisterer.

Barnekonvensjonen er en avtale som myndighetene i nesten alle land i verden har godkjent og forpliktet seg til å følge. Barn har egne rettigheter og behov for spesiell beskyttelse. Derfor har Norge og de aller fleste andre land i verden underskrevet barnekonvensjonen.

VI MÅ IKKE LUKKE ØYNENE: FNs barnekonvensjon gjelder alle barn, uavhengig av hvor i verden de bor, og det må vi aldri lukke øynene for, skriver Usma Ahmed. Her ser vi en jente vente ved Rafah-grensen som vender mot Egypt, med håp om å få tillatelse til å forlate Gaza. Bildet er tatt i dag, 1. november.

