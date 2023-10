Alle bør hilse datasenteret på Kalberg velkommen!

Hvis man skal si nei til en stor næringsetablering med store positive ringvirkninger i regionen fordi en er redd for at det normaliserer flytting av grasjord, ja da er en på ville veier.Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På Kalberg har vi har inngått en samarbeidsavtale med Green Mountain for å utvikle deler av tomten til datasentervirksomhet. Vi ser store muligheter og synergieffekter til landbruket og regionen med denne etableringen. Jeg vil også si at vi har takket nei til opsjonsavtaler og at jeg personlig ikke liker den type avtaler. Jeg ønsker å bidra til å utvikle området, kunne påvirke og ikke være en passiv part.

Time kommune har altså kanskje Norges beste datasenter- tomt på Kalberg. Det er fullt mulig å flytte grasjorden på Kalberg og sitte igjen med like mye dyrket mark et annet sted. Hoveddelen av grasjorden kommer fra industriområdet på Orstad i Klepp. Noe kommer også fra diverse byggeprosjekter i Sandnes, inkludert godsterminalen. Jorden ble lagt på i tørre perioder og allerede første sesong fikk vi god avling på det nydyrkede området. Dette er etter min mening et tydelig bevis på at det går fint an å flytte grasjord. headtopics.com

I den seneste tid ser det ut som om motstanderne mot utbyggingen har modifisert seg, og faktisk er enig i at det er mulig å flytte jord. Etter hva jeg nå forstår mener man at en ikke bør gjøre det, men at det er mulig å få et godt resultat. Lars Sigve Nedrebø Eide, styremedlem i Vern Kvernaland, argumenterte bl.a. i debatten på Kåkånomics i Bryne onsdag 18.

