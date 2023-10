Alica Schmidt Reagerer: - Forskrekket

I tillegg til å være friidrettsutøver er Alica Ѕchmidt også kjent for sin fortid som fitness-coach for Bundesligaklubben Borussia Dortmund, hvor hun blant annet jobbet med Erling Braut Haaland og de øvrige stjernespillerne i den tyske storklubben i 2020/21-sesongen.. Tidligere denne uka uttalte Alica Schmidt at friidrettsutøvere ikke tjener nok penger - en uttalelse som skaper skarp kritikk..

Jeg tror også at det alltid vil forbli en OL-kjernesport over hele verden, skriver Schenk på Facebook ifølge Bild.. Han fortsetter:. - Dette respektløse innlegget lover ikke godt i min bok. Hvis penger er motivasjonen i friidrett, vil vi oppnå enda mindre suksess - noe vi ikke har vært bortskjemte med i Tyskland på mange år.. Schmidt slår uansett fast at friidrettsutøvere ikke tjener nok til å kunne leve av det..

