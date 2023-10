Alexandra Joners halloweenfest 2023

Saken oppdateres!. Det var i 2017 at Alexandra Joner (33) for aller første gang inviterte til halloweenfest. Sammen med ekskjæresten Runar Vatne (49) avholdt hun i fjor en mye etterlengtet fest, etter to år med coronapandemi.. Nå er hun, sammen med managementet Eccentric People, vertskap for årets skumleste fest.

På spørsmål om hvor dyrt kostymet var sier Joner at det ikke var så dyrt - det kostet «bare» 5000 kroner.. 33-åringen skjønner fort at det ikke nødvendigvis er så billig og sier:. - Det er ikke så ille! Litt bakhistorie - jeg så på et antrekk til 20 000. Så da jeg fant dette tenkte jeg at jeg hadde spart mye penger. Girl math!. Louise Angelica Riise og kjæresten David Eriksen er også til stede..

