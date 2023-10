Alexandra Joner hemmelighetsfull etter kommentar om eksen: – Det er det bare jeg som vet

GATEWAY STUDIOS: Det var duket for Halloweenkveld på «Skal vi danse» lørdag kveld, hvor deltakerne danset i skumle kostymer og gjorde store nummer ut av å skremme seerne.

Alexandra Joner (33) og dansepartneren Ole Thomas Hansen (24) var første dansepar ut på parketten, hvor de danset en moderne dans til låten «Vampire» av Olivia Rodrigo.I likhet som med låttitettelen hadde danseparet kledd seg opp som vampyrer, og ga alt i rollen som vampyrpar.

Nettavisens «Skal vi danse» -kommentator, Maria Ludvigsen, ga paret terningkast seks for dansen samtidig som hun spekulerte i om Joner fortalte en ekte historie på parketten. – Fortalte hun oss i kveld om forholdet til eksen, Runar Vatne? Det føltes i hvert fall veldig ekte, skrev Ludvigsen. headtopics.com

HemmelighetsfullJoner og Runar Vatne var et par i elleve år fram til de gikk fra hverandre tidligere i år. I etterkant har 33-åringen flere ganger vært åpen om at det var et tøft brudd, og at tiden i etterkant har vært tung.Da Nettavisen møtte Joner etter sending lørdag, ble hun konfrontert med spekulasjonene fra Ludvigsen, men var svært hemmelighetsfull på om historien hun og dansepartneren framførte på parketten faktisk var basert på virkeligheten.

Mot et av de andre favorittparene, Harlem Alexander (36) og Helene Spilling (27), ble det en duell få hadde sett for seg i forkant. Til slutt var det Joner og Hansen som trakk det lengste strået og gikk videre i konkurransen, og danseparet innrømmer til Nettavisen at det var en nervepirrende opplevelse å havne i sin første duell så nærme finalen. headtopics.com

