Alexander Zverev dømt til å betale erstatning til ekskjæresten

Det er tre år siden ekskjæresten Olga Sjaripova tok til sosiale medier for å anklage tennisstjernen for vold og mishandling. Nå har en domstol i Berlin dømt tyskeren til å betale ekskjæresten 450.000 pund, rundt 5,3 millioner kroner, i erstatning, skriver The Guardian.Hendelsen Zverev er dømt for stammer fra Berlin i mai 2020, der han skal ha angrepet Sjaripova fysisk i forbindelse med en krangel.

Tennisstjernen har hele tiden hevdet sin uskyld, og advokat Schertz Bergmann har allerede varslet at de vil anke saken. – Prosedyren er skandaløs, og det er ikke snakk om en rettferdig, konstitusjonell prosedyre. Herr Zverev kommer til å vil anke dette og snu hver stein for å vise sin uskyld, sier advokaten i en uttalelse.

Casper Ruud har møtt Alexander Zverev fire ganger i løpet av sin seniorkarriere og vunnet to av kampene, senest i semifinalen i French Open tidligere i år.Zverev møter franske Ugo Humbert, mens Ruud møter argentineren Francisco Cerundolo.

