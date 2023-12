Alexander Sørloth: - Det er på tide å finne seg en plass der man kan slå seg til ro

– Jeg har alltid vært misunnelig på de som slipper å pakke kofferten etter sesongslutt, sier Alexander Sørloth (27).Men akkurat nå er det nok én og annen der ute som også er en anelse misunnelig på den trønderske fotballnomaden også.

For etter en turbulent karriere der hver eneste nye sesong i ni år på rad har betydd flytting og usikker fremtid, har spissen aldri virket så etablert som nå: Kjæresten Lena Selnes har for første gang flyttet inn, og Sørloth har signert en femårskontrakt med Villarreal, der han nylig nådde en historisk bragd.Scoringen hans mot Athletic Club forrige helg gjorde ham til tidenes mestscorende nordmann i den spanske ligaen med 21 fulltreffere.– Det er på tide å finne seg en plass der man kan slå seg til ro, sier han og legger til: – Hvis jeg skal skifte beite nå, må det være fordi jeg hamrer inn hundre mål og det blir en større klubb som kommer. Det var dét, d





