Aleksander (23) vil være en motvekt til influenserne: Hyller åtte til fire-livet

– Om man blar gjennom TikTok eller Instagram kan det dukke opp en eller annen, som ligger på stranda i Monaco med laptopen i fanget, bor i villa og kjører luksusbåt. Det ser jeg gutter tar til seg.Titusener av unge nordmenn følger med når han deler hverdagslivet sitt på sosiale medier. Og budskapet til Mellum er klart og tydelig:Da Mellum var tjue og nyutdannet rørlegger leide han leilighet.

– Samtidig har ikke unge sett hverdagen enda. Man bor hjemme hos mamma og pappa, og tenker ikke på at det å skulle bli rik er vanskelig. Finansguruene er flinke til å argumentere for at det skal være så lett, noe det i realiteten ikke er.

Mellum har en enorm yrkesstolthet over rørleggerfaget og setter det høyt på lista over samfunnskritiske yrker.(Jonas Fagereng Jacobsen /FriFagbevegelse) – Jeg har veldig trygge rammer. Jeg vet hva lønna er, jeg vet arbeidstimene, jeg kan legge opp dagene mine og ikke stresse med betaling av regninger neste måned.

– Jeg har jo blitt kalt «hele Norges NPC», som står for non-player character. Det er da definisjonen på en som flyter gjennom livet uten mål og mening, ler Mellum. Overvekten av tilbakemeldingene er riktignok positive. Folk liker det han legger ut og at han viser en vanlig hverdag de kan kjenne seg igjen i.

