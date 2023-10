– Aldri vært flere prisøkninger i forkant

800.000 varer som Prisjakt følger har økt med over 10 prosent i oktober. Om under en måned venter store tilbudskampanjer under Black Friday.

Rabattene som brukes i markedsføringen under Black Friday er basert på hva butikken tidligere har solgt produktet for. Med det som bakteppe har sammenligningstjenesten Prisjakt sett på hvordan prisene har utviklet seg de siste ukene.

– Det er en foruroligende, negativ trend, hvis vi sammenligner med tre foregående år. Den nye markedsføringsloven har gjort at vi har fått høyere priser i oktober, da butikkene vil ha en høy førpris å sammenligne sine rabatter mot på Black Friday, sier Reina.1. oktober trådte nye markedsføringsregler i kraft. headtopics.com

Prisøkninger på 33 prosent av varene er den høyeste andelen Prisjakt har sett i oktober, ifølge Reina. Andelen produkter som økte mer enn 10 prosent var samtidig noe høyere i fjor.– Oktober stikker seg utvilsomt ut med store prisøkninger, mer enn normale måneder. Dette har vi sett år etter år, og tallene våre viser en ytterligere økning fra tidligere år, sier Reina.

Tror dere at de nye reglene vil hjelpe på mistilliten som norske forbrukere har til Black Friday-tilbud? – Vi minner om at vi har fulgt opp salgsmarkedsføring ved flere anledninger, hvor vi har fått gjennomslag for rekordhøye bøter for bruk av førpriser som ikke er reelle, sier hun.At varen må ha blitt solgt «tilstrekkelig» til den oppgitte førprisen.Gebyrene i 2021 er de hittil eneste økonomiske straffene som er blitt vedtatt etter Black Friday-juks. headtopics.com

