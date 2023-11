Aldri skjedd på norsk motorvei

En av bussene hadde 51 passasjerer, sier Wisløff.. Han kjørte hjemmefra i Follo ved 20.30-tida. Det var ingen problemer å ta seg fram på E18 de 45 minuttene til storkorken i Ørje. Ved 02-tida natt til søndag begynte det å normalisere seg også der.. - Hvorfor ble det slikt bom fast-kaos på en så stor vei?. - Det kan ha startet med at vogntog ble stående på tvers i en bakke. Midtdelere er normalt et stort pluss for trafikksikkerheten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Glatte veier på Østlandet: - Aldri opplevd lignendeSnøen daler ned over Østlandet og fører til glatte veier og ulykker mandag ettermiddag.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV2SPORT: Kalla ut mot skiledere i ny bok: – Stolte aldri på det han saLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: For Israel er det nå eller aldriMen verden tviler: Er det overhodet mulig å bekjempe Hamas en gang for alle?

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

TRONDERAVISA: – Jeg har aldri møtt noen som er så snill som hamDen drapstiltaltes samboer oppdaget at han hadde kjørt i fylla, og ba ham komme hjem.

Kilde: tronderavisa | Les mer ⮕

DAGBLADET: Headbanget på konsert - fikk skrekkskade- Aldri sett liknende, sier legene.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Her er det skiføre i oktoberAldri så tidlig har Ole Kristian Skjørdal preparert skiløyper i Holmestrand kommune.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕