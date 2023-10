Aldersdiskriminering: Kan bli ekstra absurd

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Overalt hvor jeg dro, var det nemlig 24-årsgrense, så jeg måtte igjen ty til triksene jeg kjente fra tidligere for å fremstå som eldre – forfalsket «leg» fra Posten og påtatt voksen klesstil.En grense for spritservering på 20 år, kan man på sett og vis skjønne, ut fra erfaringene man har gjort seg med henhold til ungdom og drikkekultur.

Da må snarere tanken være å selektere bort yngre aldersgrupper fra klientellet. Aldersgrense som ikke følger alkoholreglementet kan – sånn jeg ser det – ikke være tuftet på annet enn at man vil kvitte seg med de minst pengesterke kundene. headtopics.com

Utestedet Mint i Trondheim hadde på sin side en øvre aldersgrense. Tanken var, ifølge regionsjef Fredrik Holm, som drev stedet, «at man i alderen 18 til 20 år skal få en trygg, god og kontrollert introduksjon til utelivet». Hvorfor gjør vi det til et problem?Folk foretrekker å gå på utesteder med andre på samme alder.

At en 20 åring forviller seg inniblant dem på 23, tror jeg imidlertid ingen ser på som noe større problem. Ja, faktisk er det ikke et problem i det hele tatt. Så hvorfor gjøre det til et? Man får rett nok billigere forsikring hvis sjåføren er over 23 år, men det støtter seg på tall fra bransjen om sannsynligheten for å kollidere i de forskjellige alderssegmentene. headtopics.com

Les mer:

Nettavisen »

Taylor Swift er dollarmilliardærTaylor Swift (34) kan smykke seg med enda en høythengende tittel. Les mer ⮕

Mitt oppgjør med Oslo ArbeiderpartiDet handler ikke bare om at jeg ikke kan bo trygt i bydel Søndre Nordstrand. Les mer ⮕

Jojo Moyes Toner i nattenJeg rødmer lett og bryter sammen: «Toner i natten» er den første boka av Jojo Moyes jeg leser. Jeg er sikker på at jeg har gått glipp av mye storslagent på veien hit. Dette er nemlig intet mindre enn en stor opplevelse fra siden 1 til side 462. Les mer ⮕

SAS’ redningsmann åpen for enda en budgiver: – Fantastisk forhold til demSAS’ redningsmann åpen for enda en budgiver: – Fantastisk forhold til dem Les mer ⮕

– Jeg føler mange kanskje har glemt litt hvor bra vi har gjort detGullkampen er over. Likevel spiller Viking for Europa-deltakelse og sin beste tabellplassering på 32 år. Les mer ⮕

Alpinkometen Braathen legger opp: – Jeg føler meg friLucas Braathen (23) leverte en lang tirade mot Skiforbundet og snakket om sin egen barndom. Til slutt opplyste han at han er ferdig som alpinist. Les mer ⮕