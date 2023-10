Al-Jazeera: Rask fremgang i forhandlinger mellom Hamas og Israel om våpenhvile og utvekslingsavtale

Ifølge flere anonyme kilder til TV-kanalen al-Jazeera «går forhandlingene raskt fremover for å sikre en våpenhvile- og utvekslingsavtale mellom Hamas og Israel». Etter at Hamas angrep Israel lørdag 7. oktober, og ifølge Israel drepte minst 1400 mennesker, har Israel bombet palestinske Gazastripen i tre uker.

En anonym FN-kilde sier også til The Guardian at byrået hans i flere år har brukt, men også sjekket, tallene fra Gazas helsemyndigheter. Han sier også at Frankrike nå forsøker å skape en «humanitær koalisjon» for Gaza og at de er i samtaler med Kypros og Hellas om dette.

USA har den siste tiden lagt ned to veto mot resolusjoner i FNs sikkerhetsråd for Gaza – den første, en brasiliansk, som tok til for «humanitære pauser», men ikke nevnte «Israels rett til selvforsvar», og en andre, lagt frem av Russland, som tok til orde for våpenhvile.Utkastet fra USA tok til orde for «humanitære pauser» slik at nødvendig hjelp kan leveres inn på Gazastripen. headtopics.com

Det skriver TV-kanal al-Jazeera fredag ettermiddag og beskriver at dette er en «stor demonstrasjon» i Ramallah-målestokk nå for tiden. Al-Jazeeras korrespondent Hoda Abdel-Hamid som er i Ramallah skriver at «man må ikke undervurdere nivået av frykt som finnes på tvers av okkuperte Vestbredden».

Hun sier imidlertid at det er opp til en uavhengig domstol å fastslå om det faktisk er begått krigsforbrytelser. Det er første gang i løpet av den snart tre uker lange krigen, at IDF melder at de har gjennomført en operasjon fra sjøveien. headtopics.com

Forsvaret hevder at de israelske styrkene ødela infrastruktur tilhørende Hamas som ble brukt som et operasjonelt kommandosenter for gruppens marinestyrker.

