Al Jazeera: Nytt angrep mot Jabalia-leiren onsdag

Også nyhetsbyrået AP skriver at en flyktningleir nær Gaza by er angrepet for andre dag på rad. De presiserer ikke om det er snakk om Jabalia-leiren. Israel hevder de angriper Hamas-mål, og sier at det ikke er klart hvor mange ikke-stridende som er drept.

