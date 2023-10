Al-Jazeera: Fremgang i forhandlinger mellom Hamas og Israel

På det sosiale nettverket X skriver Al-Jazeera at «forhandlingene går raskt fremover for å sikre en våpenhvile- og utvekslingsavtale mellom Hamas og Israel». Ifølge TV-kanalen er det Qatar som leder forhandlingene.Det var lørdag 7. oktober at palestinske Hamas overraskende gikk til angrep på Israel på flere fronter, hvorpå Israel erklærte krig.

Hamas gikk til angrep på sivile i rundt 15 landsbyer og byer. Over 1400 mennesker ble drept og rundt 220 ble bortført, de fleste sivile, ifølge den israelske hæren (IDF). Fire gisler er siden løslatt. Israel har siden svart med en full blokade av Gazastripen, hvor all tilførsel av elektrisitet, vann, mat, medisiner og drivstoff ble stanset.

Les mer:

Nettavisen »

Al-Jazeera: Rask fremgang i forhandlinger mellom Hamas og Israel om våpenhvile og utvekslingsavtaleI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Kilder til WSJ: Israel enige med USA – går med på å utsette bakkeinvasjonI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Macron: Frankrike sender forsvarsskip for å bistå sykehus på GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

– Jeg er sjokkert over at ordene mine mistolkesI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕