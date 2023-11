Aker står foran en potensiell utbytteorgie

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

E24: Norse-ledelsen har et forklaringsproblemBørskommentator

DN_NO: Aker Horizons-verdiene falt til 10,2 milliarder kroner i tredje kvartalAker Horizons-verdiene falt til 10,2 milliarder kroner i tredje kvartal

AFTENPOSTEN: Vestkantbyrådet: Står nyvalgte Oscar Husebye (23) for tiårets største politiske gjennomslag?«Hva med min bydel, Vestre Aker, har byrådet noen grep for å gjøre våre nærområder bedre i det hele tatt?», skrev Oscar Christopher Husebye (H) til Si ;D i 2015. Nå er halve byrådet fra Vestre Aker.

E24: Aktører i Nord-Norge får mer strøm: – Forventning om økt kraftproduksjonStatnett setter av mer strøm til syv aktører i Nord-Norge. De vil forsyne Aker Horizons’ ammoniakkplaner i Narvik og Berlevåg, samt oppdrettsanlegg, datasenter og annen industri.

VGNETT: Svakeste oppmøte på over ti år: – Det tristeste jeg har settDet var glissent på tribunen på Aker Stadion i toppkampen mellom Molde og Tromsø. Det har ikke vært færre til stede på en Molde-hjemmekamp siden 2010.

TEKNISK: Jakten fortsetter: Fant ikke plattform som egner seg for datasenter, kraftverk og tareIngen av Aker BPs plattformer passer som kombinert kraftverk, taredyrkingsenhet og datasenter etter endt levetid. Nina Jensen i REV Ocean har fortsatt tro på ideen.

