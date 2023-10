Aker Solutions tjente over en milliard i tredje kvartal

Oljeserviceselskapet legger mandag frem tallene for perioden fra juli til og med september, som viser vekst fra samme periode i fjor.Inntektene landet på 14,3 millarder kroner, mot 10 milliarder kroner.Resultatslipp fra laksekjempene: – Kan svinge myeDet justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 1,5 milliarder kroner, opp fra 749 millioner kroner året før.

Ordreinntaket i perioden var på 6,8 milliarder kroner, og ordrereserven er nå bokført til 90 milliarder kroner.I 2024 ventes det samtidig en omsetningsvekst på rundt ti prosent, med en ebitda-margin på mellom seks og syv prosent.Markedet har ventet på varsel om ekstraordinære utbytter fra Aker Solutions, noe som ikke meldes om i forbindelse med tredjekvartalsrapporten.

Forventingen kom etter at etableringen av Onesubsea sammen med Schlumberger og Subsea 7 ble gjennomført i høst. I transaksjonen gjorde Aker Solutions et nedsalg av subsea-virksomheten sin. Over noen år vil det motta kontanter og selgerkreditt på over fire milliarder. headtopics.com

– Aker Solutions har fortsatt ikke sagt noe om hva det har som intensjon å gjøre med summen. Med mye kontanter i balansen allerede, fortsetter vi å tro at mesteparten av det vil bli gitt til aksjonærene gjennom ekstraordinærene utbytter, fremhevet Pareto Securities i forkant av kvartalsrapporten.Aker Solutions-aksjen er i pluss for året, og markedsverdien ligger nå på i overkant av 21 milliarder kroner.

Ni analytikere har kjøpsanbefaling på aksjen, ifølge Bloomberg. To anbefaler aksjesalg, mens fem har hold-anbefaling. Det gjennomsnittlige kursmålet, en forventing om hva aksjen vil stå i om ett år, ligger på 52,9 kroner. Aksjekursen avsluttet til 42,42 kroner på Oslo Børs fredag.Røkke sitter også i Aker Solutions-styret. headtopics.com

