Aker Solutions skyter fart etter sterke kvartalstall

Et fat nordsjøolje (Brent spot) omsettes i øyeblikket for 87,89 dollar fatet. Det er en nedgang på 0,99 prosent siden midnatt.Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker Solutions leverer bedre resultat før skatt enn ventet for tredje kvartal.

Oljeserviceselskapet legger mandag frem tallene for perioden fra juli til og med september, som viser vekst fra samme periode i fjor.Inntektene landet på 14,3 millarder kroner, mot 10 milliarder kroner.

Det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 1,5 milliarder kroner, opp fra 749 millioner kroner året før.Univid mener Oslo Børs har begått saksbehandlingsfeil da de vedtok å stryke selskapet fra Børsen.– Oslo Børs finner at Univid ASA ikke tilfredsstiller kravene for opptak til handel og anser selskapet for å ikke være egnet for fortsatt notering, skrev Oslo Børs i en børsmelding fredag. headtopics.com

Andreassen sier i en uttalelse at tidspunktet er riktig for å starte prosessen med å gå videre og dedikere mer av tiden på andre personlige prioriteter som han har ofret de siste årene. Andreassen vil ifølge meldingen fortsette i rollen midlertidig frem til det er en permanent løsning på plass.

Andreassen grunnla selskapet tilbake i 2010. Han sa fra seg sin stilling i styret tilbake i juni for åAtlantic Sapphire har hatt en tung reise på Oslo Børs. Bare i år er aksjen ned over 80 prosent.Bilfraktrederiet Höegh Autoliners har solgt skipet «Höegh Bangkok» for 63 millioner dollar, mens skipet «Höegh Jacksonville» er kjøpt for 43,2 millioner dollar. headtopics.com

